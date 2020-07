Zwei Lehrer verlassen die BBS am Museumsdorf

An den BBS am Museumsdorf verabschiedeten sich die Lehrer Elvira Gercke und Karl-Heinz Hackmann in den Ruhestand. Schulleiter Günter Lübke würdigte das langjährige Engagement der beiden Lehrkräfte für die Schule.

Nach einer Ausbildung zur staatlich geprüften Hauswirtschaftsleiterin studierte Elvira Gercke zunächst Ökotrophologie in Hamburg, wurde in Berlin Ingenieurin für Lebensmitteltechnologie und entschloss sich dann für ein Lehramtsstudium in Darmstadt. Seit 1992 unterrichtet Gercke an den BBS am Museumsdorf, wo sie am Aufbau der Fachoberschule Ernährung und Hauswirtschaft mitwirkte. Sie unterrichtete das Fach „Ernährung“ sowie das Fach Politik in fast sämtlichen Schulformen.

Karl-Heinz Hackmann studierte an der Georg-August- Universität in Göttingen zwischen 1978 und 1982 Agrarwissenschaften mit dem Schwerpunkt Tierproduktion. An den BBS in Herford schloss er 1985 sein Referendariat ab und trat seinen Dienst an der damaligen BBS 1 in Cloppenburg an. Zuletzt unterrichtete er die Einjährige Fachschule Landwirtschaft, war dort Klassenlehrer und Teamleiter.