Autofahrer verhindert Kollision

Ahrensdorf Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen wäre es beinahe am Dienstag, 11. August, gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 401 in Höhe von Ahrensdorf gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, befuhr ein 28-jähriger Edewechter mit seinem Pkw der Marke VW die B 401 in Richtung Papenburg als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der sich mit einem grauen Pkw der Marke Porsche hinter einem Lkw auf der Gegenfahrbahn befand, plötzlich zum Überholen ausscherte.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Edewechter aus und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er laut Polizei zwei Leitpfosten. Der Fahrzeugführer des Porsche flüchtete in Richtung Oldenburg. Insgesamt entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) in Verbindung zu setzen.