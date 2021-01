Einsatz in Altenoythe: Betrunkener attackiert Polizisten

Altenoythe Ein stark alkoholisierter 28-jähriger Altenoyther hat am Freitag, 1. Januar, gegen 6.22 Uhr, an der Straße Bauertannen Polizeibeamte angegriffen. Der Altenoyther randalierte zu der Zeit an einem Wohnhaus. Um weitere Straftaten zu verhindern, sollte er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. Hierbei leistete der 28-Jährige erheblichen Widerstand und trat einen 22-jährigen Polizeibeamten. Zudem beleidigte der 28-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten. Der 28-Jährige konnte überwältigt und anschließend in Gewahrsam genommen werden.

Während des Transportes zum Gewahrsamsbereich versuchte der 28-Jährige erneut nach einem 27-jährigen Polizeibeamten zu treten. Dies konnte verhindert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Gegen den 28-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

