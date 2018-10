Altenoythe In Altenoythe wurden Sanitäter bei einem Rettungseinsatz von einem Patienten angegriffen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen 21.50 Uhr wurden die Besatzung eines Rettungswagens zur Altenoyther Straße gerufen. Nach Eintreffen wurden sie durch einen renitenten Patienten angegriffen.

Der 34-Jährige aus Garrel sollte wegen einer blutenden Verletzung an seiner Hand behandelt werden. Im Rettungswagen randalierte er weiter und schlug einen seiner beiden Helfer. Dieser wurde aber nicht schwerer verletzt. Durch die hinzugerufenen Polizisten konnte der Randalierer unter Kontrolle gebracht und dem Krankenhaus zugeführt werden, wo seine Behandlung fortgesetzt wurde.