Elfjährige von Hund angegangen

Altenoythe Ein elfjähriges Mädchen aus Friesoythe wurde am Mittwoch, 14. März, gegen 18 Uhr in Altenoythe in der Umgebung des Kellerdamms von einem Hund angegangen und hierbei leicht am Bein verletzt. Wie die Polizei berichtet, befand sich der schwarzbraune Hund, der die Größe eines Schäferhundes hatte, nach Angaben des Kindes auf einem Grundstück und wurde von einer jungen Frau auf das Grundstück zurückgeholt.

Die Hundehalterin kümmerte sich zunächst um das verletzte Kind. Da es dem Mädchen später nicht möglich war, den Vorfallsort genau zu beschreiben, konnte der Hund bisher nicht ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160.