Altenoythe Am Donnerstag wurden in den frühen Abendstunden zwei Jack-Russel-Terrier-Welpen in Altenoythe (Gemeinde Friesoythe/Landkreis Cloppenburg) von einem Hofgrundstück entwendet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden am nächsten Tag diese beiden Tiere durch einen 24-jährigen Altenoyther über ein Internetportal zum Verkauf angeboten.

Die Hundewelpen konnten durch die Polizei beim Beschuldigten sichergestellt werden und an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Gegen den 24-jährigen Altenoyther wurde ein Strafverfahren eingeleitet.