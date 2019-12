Altenoythe Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 831 (Altenoyther Straße) sind am Montagabend in Altenoythe vier Personen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Zwei Autos waren nach Angaben der Polizei gegen 19.35 Uhr im Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Die Altenoyther Straße war zeitweise in beiden Fahrtrichtungen zwischen Altenoythe und Hohefeld voll gesperrt.

Eine 20-Jährige war nach ersten Angaben der Polizei von der Straße „Zu den Kämpen“ auf die L 831 aufgefahren. Dort übersah sie den von links kommenden Wagen eines 33-Jährigen, der den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die Kollision war so heftig, dass das Fahrzeug der Unfallverursacherin in einen Graben geschleudert wurde, so die Polizei weiter.

Der 33-Jährige und sein Kind wurden leicht verletzt. Die 20-Jährige und ihre Beifahrerin mussten von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Alle vier Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.