Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Altenoythe Am Montag, 20. August, befuhr eine 22-jährige Friesoytherin um 8 Uhr mit ihrem Pkw in Altenoythe den Kellerdamm in Richtung Altenoyther Straße. In diese bog sie nach rechts ab und übersah dabei nach Polizeiangaben einen querenden 15-jährigen Fahrradfahrer. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg in entgegengesetzter Richtung von Friesoythe nach Altenoythe.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich laut Polizei auf etwa 400 Euro.