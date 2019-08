Altenoythe Die letzten Schützenfeste im Nordkreis für dieses Jahr stehen vor der Tür. Bekanntlich zeichnen sich derartige Feste vor allem durch viel Spaß, Musik, eine super Stimmung und einen tollen Zusammenhalt aus. Doch leider gab es auch einen kurzen Moment vor fast genau 70 Jahren, der die Vorfreude auf das Schützenfest zunichte machte.

Es ist der Abend des 27. August 1949. Die Altenoyther freuen sich, denn am nächsten Tag wird Schützenfest in ihrer Ortschaft gefeiert. Einige feiern schon einmal vor. So auch eine Menschenmenge, die vor der Gastwirtschaft Brand steht und einer Musikkapelle zuhört. Dann passiert es plötzlich: Ein Kraftfahrer aus Friesoythe fährt mit seinem Lastkraftwagen in die Menschenmenge. Ein Schmiedemeister wurde dabei sofort getötet. „Zwei Männer wurden schwer verletzt, drei Personen leicht verletzt, die ins Friesoyther Krankenhaus gebracht werden mußten. Nach den polizeilichen Ermittlungen hatte der Fahrer Alkohol genommen“, schrieb die NWZ am 30. August 1949 über das tragische Unglück.

Fast drei Monate später wurde dem Friesoyther der Prozess gemacht. Die Verhandlung fand im Amtsgericht Friesoythe vor der II. Strafkammer des Landgerichts Oldenburg statt. Die Nordwest-Zeitung berichtete am 15. November 1949, dass insgesamt sogar sieben Menschen bei dem Unfall verletzt worden seien. Einer von ihnen sei seinen Verletzungen nach einigen Wochen erlegen.

So hatte der Staatsanwalt „Anklage wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen und wegen Körperverletzung in sechs Fällen erhoben“, so die NWZ am 15. November. Die Vernehmung der insgesamt 21 Zeugen habe fast den ganzen Vormittag in Anspruch genommen. Allerdings gab es dabei auch ein Problem: „Die Aussagen der einzelnen Zeugen standen jedoch derart im Widerspruch, daß ein klares Bild über den Vorgang des Unglücks nicht gewonnen werden konnte.“

Die Verhandlung sei am Nachmittag dann fortgesetzt worden, nachdem ein Ortstermin stattgefunden habe. „Nach den ärztlichen Untersuchungen war durch Blutprobe festgestellt worden, daß der Angeklagte zur Zeit des Unglücks unter Alkoholeinfluß gestanden hatte“, hieß es weiter in der Nordwest-Zeitung. Hinzu kam, dass der Lastkraftwagen laut Aussagen der Sachverständigenzeugen nicht in einem fahrsicheren Zustand gewesen sei.

Letztendlich beantragte der Staatsanwalt ein Jahr und acht Monate Gefängnis für den angeklagten Friesoyther. Als Begründung nannte er Trunkenheit am Steuer und Fahren mit einem nicht verkehrssicherem Fahrzeug. „Der Verteidiger des Angeklagten plädierte auf Strafmilderung auf Grund der bisherigen guten Führung des Angeklagten“, so die NWZ am 15. November 1949.

Das schien ins Urteil mit hineinzuwirken. Denn der Friesoyther musste ein Jahr und vier Monate hinter Gitter.