Altenoythe Ein 84-jähriger Friesoyther ist bei einem Verkehrsunfall am Montag, 30. Dezember, auf der Altenoyther Straße in Altenoythe schwer verletzt worden. Der Friesoyther befuhr nach Polizeiangaben gegen 11.32 Uhr in Höhe des K&K-Marktes den Radweg an der Altenoyther Straße, als dieser unvermittelt auf die Fahrbahn schwenkte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw eines 44-jährigen Fahrers aus den Niederlanden, der in Richtung Edewechterdamm fuhr – er konnte trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Fahrradfahrer erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen, so dass er nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und einen Notarzt im Rettungswagen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Vor Ort wurde auch die psychosoziale Notfallversorgung eingesetzt. Die Straßenmeisterei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die Altenoyther Straße rund zwei Stunden lang vollständig. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 2200 Euro, teilte die Polizei am Montag mit.