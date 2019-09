Altenoythe Leicht verletzt worden ist am Dienstagabend eine 24-jährige Oldenburgerin bei einem Verkehrsunfall. Mit ihrem Kleinwagen war sie gegen 19.05 Uhr auf der Altenoyther Straße in Richtung Edewechterdamm unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam sie nach einer Linkskurve auf Höhe des Gewerbegebietes Pirgo nach rechts von der Straße ab. Sie bremste daraufhin stark und lenkte gegen. Der Wagen überschlug sich und landete in der Berme.

Die leicht verletzte Fahrerin wurde vom DRK und einem Notarzt behandelt. Anschließend kam die junge Frau ins Krankenhaus. Laut Polizei entstand am Auto wirtschaftlicher Totalschaden.