Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Altenoythe Ein zehnjähriges Mädchen und ein sechsjähriger Junge sind am Dienstagmittag bei einem Unfall mit einem Auto leicht verletzt worden. Die beiden Kinder aus Altenoythe waren zu Fuß im Ortskern auf dem Gehweg der Altenoyther Straße in Richtung Friesoythe unterwegs. Als sie gegen 13.15 Uhr die Einmündung des Kellerdamms überquerten, erfasste sie der Wagen eines 46-jährigen Friesoythers. Das berichtete die Polizei am Unfallort. Der Fahrer hatte vom Kellerdamm nach links in die Altenoyther Straße Richtung Edewechterdamm einbiegen wollen, die beiden Fußgänger übersehen und ihnen somit die „Vorfahrt“ genommen. Die beiden Kinder wurden nach Polizeiangaben nur leicht verletzt. Dennoch wurden zwei Rettungswagen alarmiert. Auch die Eltern der Kinder waren schnell an der Unfallstelle, um sich um sie zu kümmern.

