Bakum /Friesoythe Die Polizei in Bakum hat am Donnerstag, 23. Mai, um 8.10 Uhr auf der Vechtaer Straße, Höhe Molkenstraße, einen Schweinetransporter aus Friesoythe gestoppt. Der 40-jährige Fahrer gab an, dass er im Landkreis Diepholz über 180 Schweine geladen hatte. Der Polizei fiel auf, dass die Tiere viel zu eng auf der Ladefläche geladen waren. Es wurde eine Wägung des Sattelzuges durchgeführt. Dieser brachte eine Überladung um mehr als zwei Tonnen. Rund 15 Tiere waren zu viel auf der Ladefläche. Um diese nicht weiter zu belasten, sollte die Fahrt zum nahegelegenen Schlachthof gestattet werden. Bei der Kontrolle des Führerscheines wurde jedoch festgestellt, dass der polnische Führerschein keine Gültigkeit mehr hatte.

So musste der Chef des Fahrers zügig einen Ersatzfahrer schicken, der die Tiere zum Schlachthof brachte. Gegen den Fahrer und gegen die Firma wurde ein Strafverfahren eingeleitet, zudem soll der Gewinn abgeschöpft werden, den die Firma durch den „illegalen Transport“ erwirtschaftet hat.