Bakum Zu einem schweren Unfall ist es am Freitag gekommen, teilt die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen war ein 16-jähriger Motorroller-Fahrer aus Vechta gegen 7.20 Uhr auf dem Radweg der Schledehausener Straße in Richtung Bakum unterwegs. Auf dem Radweg, kurz vor der Einmüdung „Install“, kam ihm eine 12-jährige Radfahrerin aus Bakum entgegen. Sie war auf dem Weg zur Bushaltestelle Schledehausen. Beide stießen frontal zusammen und kamen auf dem Radweg und im angrenzenden Graben zu Fall, so die Polizei.

Durch die Wucht von Kollision und Sturz wurden beide Fahrer schwer verletzt. Die 12-jährige Bakumerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bremen geflogen. Der 16-jährige Vechtaer wurde mit Rückenverletzungen in das Krankenhaus Quakenbrück gebracht.

Die Schledehausener Straße war wegen der Rettungsarbeiten für rund eine Stunde voll gesperrt. Dadurch kam es zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Insgesamt waren am Unfallort zwei Notärzte, zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.