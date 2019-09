Barßel /Apen Blumen und Fotos liegen an der Unglücksstelle. Die Menschen in der Gemeinde Barßel (Kreis Cloppenburg) stehen unter Schock – eine 24-Jährige und ein 27-Jähriger aus Barßel sind in der Nacht zu Samstag, 27. August, bei einem Bootsunfall auf dem Barßeler Tief ums Leben gekommen.

Angehörige und Freunde versuchen, das Geschehene zu verarbeiten. Eigentlich sollte das Barßeler Hafenfest, das am Freitag gestartet war, noch bis Sonntag andauern. Es wurde aber aufgrund des tragischen Bootsunfalls abgebrochen. „Letztendlich sind wir aufgrund der Tragik zu dem Ergebnis gekommen, das Fest komplett abzusagen“, erklärte Bürgermeister Nils Anhuth.

Gegen 2 Uhr in der Nacht zu Sonnabend stießen zwei mit jeweils vier Personen besetzte Sportboote auf dem Tief im Bereich der Gemeinde Apen (Kreis Ammerland) zusammen. Die beiden Barßeler, die im angefahrenen Boot saßen, waren sofort tot. Die Polizei vermutet, dass sie durch die Schiffsschraube am Kopf verletzt wurden. Fünf Personen kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser. Eine 23-Jährige aus Bremen schwebte zuerst in Lebensgefahr, sei jetzt aber stabil, so die Polizei am Sonntag. Die anderen Personen wurden wieder entlassen. Die übrigen fünf Mitfahrer wurden eher leichter verletzt.

Beide Boote waren den Ermittlungen zufolge im Barßeler Hafen gestartet. Unklar war, ob die jungen Leute dort gefeiert hatten. Die Ermittler prüften, ob sie Alkohol getrunken hatten und nahmen Blutproben.

Auch der Betreiber der Diskothek Tange sagte für Samstagabend seine Veranstaltungen ab.

Große Betroffenheit herrschte auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Barßel. Der zu Tode gekommene 27-jährige war seit vielen Jahren Mitglied der Feuerwehr.