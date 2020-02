Barßel Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Barßel (Kreis Cloppenburg) am Samstag nach Polizeiangaben lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war gegen 14.45 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs. An der Ecke Falkendamm hatte eine 56 Jahre alte Autofahrerin aus Barßel angehalten, weil sie nach links abbiegen wollte.

Dies erkannte der Motorradfahrer nach Polizeiangaben offensichtlich zu spät, so dass er auf das Fahrzeug auffuhr. Dabei sei er so unglücklich mit dem Oberkörper aufgekommen, dass er schwerste Verletzungen davontrug, so die Polizei.