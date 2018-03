Auf ParkplatzAuto beschädigt

Barßel Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, 9. März, von 9.30 bis 10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Barßel. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums, Am Krumme Kamp, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer durch das Öffnen der Tür eines unbekannten Fahrzeugs einen VW Tiguan, der daneben geparkt war. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Telefon 04499/9430) entgegen.