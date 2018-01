Bei Tankstelle mit Schreckschusswaffe

Barßel Zeugen haben der Polizei am vergangenen Freitagmorgen gegen 9 Uhr eine Person gemeldet, die auf dem Gelände einer Tankstelle in Barßel eine Pistole mitführte. Diese befand sich in einem Holster unter der Jacke. Bei der Pistole handelte es sich nach Angaben der Polizei um eine Schreckschusswaffe. Der 66 Jahre alte Barßeler konnte angetroffen werden und einen kleinen Waffenschein vorweisen. Er wurde dahingehend von der Polizei sensibilisiert, dass das Mitführen der Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit zu Missverständnissen führen kann.