Beschädigungen auf Sportplatz

Barßel In Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Sportplatz der Marienschule in Barßel zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter befuhren vermutlich mittels Kleinkrafträder die dortige Rasenfläche und ließen die Reifen der Fahrzeuge durchdrehen. Es entstanden nach Angaben der Polizei unter anderem diverse kreisrunde Beschädigungen der Grasnarbe, so genannte „Donuts“. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Barßel (Telefon 04499/9430) oder der Polizei in Friesoythe (Telefon 04491-93160) in Verbindung zu setzen.