Barßel Im Nordwesten sollen Bürgerinnen und Bürger derzeit Fenster und Türen geschlossen halten. Wie die Verkehrsmanagementzentrale des Landes Niedersachsen mitteilt, hänge derzeit Rauch über mehreren Gemeinden in der Luft. Dieser habe seine Ursache in dem Moorbrand auf einem Bundeswehrgelände nahe Meppen im Emsland.

Zunächst war die Warnung nur für die Gemeinde Barßel ausgesprochen worden. Kurz darauf wurde sie auf die gesamten Landkreise Ammerland, Wesermarsch und Emsland, die Stadt Oldenburg sowie die Gemeinde Saterland ausgeweitet. Am Abend kam auch noch der Landkreis Oldenburg dazu. Bei den Feuerwehren vor Ort gehen zahlreiche Anrufe von Bürgern ein, die einen vermeintlichen Brand melden wollen. Die Großleitstelle Oldenburg spricht auf NWZ-Nachfrage von einer derzeit „massiv gestiegenen Anzahl an Anrufen“.

#112 – Uns erreichen wieder div. Meldungen über Belästigungen durch Brandgeruch. Infolge des Moorbrandes auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle in der Nähe von Meppen ziehen Rauch und Brandgeruch auch über den Nordwesten; Fenster und Türen sollen geschlossen werden. — Großleitstelle Oldenburg (@GOL_112) September 18, 2018

+++ UPDATE +++ Die Ursache für die Rauchentwicklung hat sich geklärt. Der Rauch zieht immer noch aus Meppen über #BadZwischenahn, #Westerstede und #Oldenburg hinweg. Bei sichtbarem Feuer die 110 oder 112 wählen. *mo https://t.co/nGjeG2OJLI — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) 18. September 2018

Zahlreiche Leser melden gegenüber der NWZ, dass es auch in Varel und Nordenham stark nach Rauch riechen soll.

Wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet, wurden im Emsland am Nachmittag weitere Feuerwehren alarmiert. Demnach drohe das Feuer auf Wälder in der Umgebung überzugreifen.

In der vergangenen Woche war der Brandgeruch in großen Teilen des Nordwestens wahrnehmbar gewesen, so auch in Oldenburg. Auch über das Warn- und Informationssystem „Katwarn“ wurde die Bevölkerung über die Geruchsbelästigung in Oldenburg informiert.

Seit zwei Wochen kämpfen auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle bei Meppen Kräfte der Bundeswehr-Feuerwehr gegen den Brand. Entstanden war das Feuer bei einem Waffentest: Von einem Hubschrauber hatten Soldaten Raketen abgefeuert. Eigentlich hätte die Bundeswehr-Feuerwehr mit einer Löschraupe das Feuer nach dem Test gleich löschen sollen, doch die Löschraupe fiel aus und ein weiteres solches Fahrzeug war gerade in der Werkstatt. So konnte sich der Schwelbrand ausbreiten, bis ein Löschhubschrauber einsatzbereit war.