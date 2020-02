Barßel Sie sind rot, sie sind riesig und sie sind wahre Kraftpakete – die Freiwillige Feuerwehr Barßel kann sich freuen. Als einzige Feuerwehr in den vergangenen Jahren im Landkreis Cloppenburg sind die Barßeler Brandschützer jetzt gleich mit zwei neuen Fahrzeugen ausgestattet worden. In den Garagen der Feuerwehrleute stehen ab sofort das Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF) und der Gerätewagen Logistik 2 (GWL). „Wir können uns sehr glücklich schätzen. Mit diesen neuen Fahrzeugen sind wir bestens ausgestattet“, freut sich Gemeindebrandmeister Uwe Schröder. Die neuen Feuerwehrkolosse, die am 28. März den Barßeler Bürgern offiziell vorgestellt werden sollen, ersetzen die alten Fahrzeuge mit den Baujahren 1981 und 1989.

Besonders vielseitig kommt der neue GWL der Feuerwehr daher. In seinem Inneren finden sechs Rollcontainer Platz. „Die Rollcontainer können ganz individuell bestückt werden – immer der jeweiligen Einsatzlage angepasst“, sagt Feuerwehrmann René Thoben.

Das neue TLF bringt Wasser, Schaum und Geräte an den Brandort. Mit 4900 Liter Wasser und 500 Liter Schaum braucht das Auto auch 340 Pferdestärken, um diese Massen überhaupt in Bewegung bringen zu können. Die NWZ hat sich dieses besondere neue Gefährt der Barßeler Brandschützer einmal genauer angeschaut.