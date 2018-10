Barßel /Cloppenburg Noch einmal glimpflich davongekommen ist ein 21 Jahre alter Mann aus Barßel, der sich wegen gewerbsmäßigen Betruges vor dem Cloppenburger Amtsgericht verantworten musste. Bei einem Schuldspruch im Sinne der Anklage hätte der Angeklagte mit einer Haftstrafe rechnen müssen. Doch das Gericht schwächte die Anklage ab und sprach den 21-Jährigen nur wegen „einfachen“ Betruges schuldig. So konnte es am Ende nur bei einer Geldstrafe bleiben. Und die fiel gering aus (500 Euro), weil der Angeklagte kein Geld hat.

Der 21-Jährige hatte den „klassischen“ Ebay-Betrug begangen. Er hatte auf Ebay ein Handy für 450 Euro angeboten, Vorkasse kassiert, die Ware aber nicht geliefert. Ähnliche Taten hatte er auch schon als Jugendlicher begangen. Und weil die Staatsanwaltschaft davon ausging, dass der 21-Jährige seinen Lebensunterhalt durch Betrügereien bestreitet, hatte sie die aktuelle Tat auch als einen gewerblichen Betrug mit einer erhöhten Strafandrohung angeklagt.

Doch anders als der „normale“ Betrüger hatte der 21-Jährige ergaunerte Gelder sofort zurückgezahlt, wenn die Geschädigten Druck gemacht hatten. Auch die 450 Euro hat er zurückbezahlt. Das ließ den Tatbestand des Betruges in einem milderen Licht sehen. So wertete das Gericht die Tat schließlich nur als einfachen Betrug. Auch das Geständnis des Angeklagten wirkte sich strafmindernd aus, so dass der 21-Jährige am Ende nur zu der Geldstrafe von 500 Euro verurteilt wurde.

Das ist eine Chance für den Angeklagten. Im Verfahren hat er angegeben, alsbald ein Studium aufnehmen zu wollen. Sollte das Erfolg haben, wird er beruflich in einem sensiblen Bereich tätig sein. Bedingung dafür ist allerdings ein sauberes Führungszeugnis. Das Urteil gefährdet diese Anforderung noch nicht. Sollte es aber noch einmal zu einem Betrug kommen, kann der Angeklagte seine angestrebte berufliche Karriere vergessen.