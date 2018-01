Barßel /Cloppenburg Wegen Betruges und Urkundenfälschung hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Dienstag eine 18-Jährige aus Barßel zu acht Monaten Jugendstrafe verurteilt. Die junge Angeklagte muss aber noch nicht ins Gefängnis. Das Gericht setzte die Vollstreckung der Strafe noch einmal zur Bewährung aus. Die 18-Jährige lebt in einer Jugendhilfeeinrichtung in Barßel. Den Feststellungen zufolge hat sie dort die Konten der Heimleitung geplündert, um sich zusätzliches Geld zu verschaffen.

Sie soll Gelder vom Konto der Heimleitung auf ihr eigenes Konto transferiert haben. Dazu nutzte sie Überweisungsträger, die das Konto der der Einrichtung belasteten. Die notwendigen Unterschriften der Betreuer hatte die 18-Jährige gefälscht. Die Kontodaten der Einrichtung kannte die Angeklagte – sie bekommt ihr Taschengeld von der Einrichtung auf ihr Konto überwiesen. Offenkundig war das aber zu wenig Taschengeld gewesen.

Und so besserte die 18-Jährige mit dem Geld der Einrichtung nach. Binnen von nur sechs Wochen hatte sie sich zusätzlich 2500 Euro überwiesen. Aufgefallen war das dem Steuerberater, der die Bücher der Einrichtung prüft. Er hatte nachgefragt, ob das mit den zusätzlichen Überweisungen an die 18-Jährige so seine Richtigkeit habe. Hatte es nicht, wurde dann festgestellt. Die Angeklagte hat im Verfahren ein Geständnis abgelegt, was strafmindernd berücksichtigt wurde.

Strafschärfend dagegen fiel ins Gewicht, dass die Angeklagte wegen 13-fachen Ebay-Betruges vorbestraft ist. Deswegen kam für das Gericht nur die Verhängung einer Jugendstrafe in Betracht – allerdings unter Aussetzung zur Bewährung. Im Rahmen der Bewährungsauflagen muss sich die Angeklagte einer Verhaltenstherapie unterziehen.

Die Bank, die sie für ihre Tricksereien benutzt hatte, hat der Barßeler Einrichtung den entstandenen Schaden wieder gutgemacht. Es ist nun damit zu rechnen, dass das Kreditinstitut sich das Geld von der Angeklagten wiederholen möchte. Doch daraus dürfte wohl nichts werden.