Barßel /Cloppenburg Wegen Raubes und Verbreitens von Falschgeld hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen 20-jährigen Heranwachsenden aus Barßel zu zehn Monaten Jugendstrafe verurteilt. Der Angeklagte muss aber noch nicht ins Gefängnis. Die Vollstreckung der Strafe wurde noch einmal zur Bewährung ausgesetzt. Der 20-Jährige war an einem Raub beteiligt gewesen. Zusammen mit zwei Mittätern hatte er ein Pärchen in dessen Wohnung überfallen und den Opfern eine Geldbörse und eine Playstation geraubt.

Bei dem Überfall soll es um angebliche Schulden gegangen sein, die eingetrieben werden sollten. Die beiden Mittäter des Angeklagten sind bereits in einem gesonderten Verfahren ebenfalls zu Jugendstrafen auf Bewährung verurteilt worden. Neben dem Raub ging auf das Konto des Angeklagten auch noch das Verbreiten von Falschgeld. Im Darknet hatte er sich zehn falsche Fünfziger bestellt. Ein falscher Fünfziger kostete 25 Euro echtes Geld.

Die „Blüten“ hatte der Angeklagte in Barßel und umzu dann in Umlauf gebracht, vor allem in Bäckereien. Den Brötcheneinkauf bezahlte er mit einem falschen Fünfziger und bekam dann viel echtes Geld heraus. Mit dem Gewinn finanzierte der 20-Jährige seinen Drogenkonsum. Die Drogenabhängigkeit des Angeklagten soll Hintergrund mehrerer Taten sein. Um dem ein Ende zu bereiten, ordnete das Cloppenburger Amtsgericht im Rahmen der Bewährungsauflagen an, dass sich der Angeklagte einer Drogenberatung unterziehen muss.

Um langfristig eine Perspektive auf ein drogenfreies Leben zu haben, soll der Angeklagte auch einen Beruf erlernen. Dazu hat der 20-jährige Barßeler auch an Berufsberatungsterminen teilzunehmen. Das alles ist nicht freiwillig, sondern Gegenstand der Bewährungsauflagen. Verstößt der Angeklagte dagegen, muss er die zehn Monate Jugendstrafe doch noch absitzen.