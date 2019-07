Barßel /Cloppenburg Wegen Drogenhandels und Abgabe von Rauschgift an Minderjährige hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht einen 21-Jährigen aus Barßel zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte hatte in Barßel und Friesoythe Drogen verkauft.

Zwei Verfahren waren gegen ihn anhängig. Einmal der Verkauf von Drogen als Erwachsener (Erwachsenensache). Bei dem zweiten Verfahren handelte es sich um eine Jugendschutzsache. Die betraf den Verkauf von Drogen an einen 13-Jährigen.

Die Abgabe von Drogen als Erwachsener an einen Minderjährigen ist ein Verbrechenstatbestand mit einer hohen Strafandrohung. Um so bemühter war der Angeklagte, den Drogenverkauf an den Minderjährigen zu bestreiten. Die Verkäufe an Erwachsene gab er zu.

Aber er wurde auch wegen des schwerwiegenderen Vorwurfs schuldig gesprochen. Dazu hatte das Gericht den 13-Jährigen als Zeugen geladen. Dieser tat sich schwer und wollte nicht als „Verräter“ dastehen.

Doch als Zeuge musste der 13-Jährige die Wahrheit sagen. Schließlich räumte er auch ein, von dem Angeklagten Drogen bezogen zu haben. Schon früh war der Angeklagte als mutmaßlicher Dealer aufgefallen. Eine erste Hausdurchsuchung soll schon genügend Beweismaterial gebracht haben. Doch trotz der Warnung durch die Hausdurchsuchung soll der 21-Jährige weiter Drogen verkauft haben.

Es folgte eine zweite Hausdurchsuchung. Die Staatsanwaltschaft sah die Jugend in Barßel und Friesoythe als gefährdet an und erwirkte wegen Wiederholungsgefahr einen Haftbefehl gegen den Angeklagten.

Aufgrund des jetzigen Urteils (Bewährungsstrafe) wurde der Angeklagte aber wieder aus der Haft entlassen. Weil der 21-Jährige „Ersttäter“ ist, konnte die Vollstreckung der Strafe noch zur Bewährung ausgesetzt werden. Das Urteil ist rechtskräftig geworden.