Barßel Dank der Polizei hat eine 71-jährige Barßelerin am vergangenen Mittwoch, 18. Dezember, keine vierstellige Summe Bargeld verloren. Was war passiert? Am Mittwoch hob die 71-Jährige gegen 16 Uhr in einer Bank in Barßel einen niedrigen vierstelligen Betrag von einem Bankkonto ab. Unglücklicherweise vergaß sie das Geld im Schalterraum. Eine 50-jährige Frau aus Barßel, die nach ihr den Raum betrat, nahm das Bargeld an sich und entfernte sich.

Als die Tat am Donnerstag der Polizei angezeigt worden ist, wurden umgehend intensive Ermittlungen aufgenommen. Es gelang den Beamten die Tatverdächtige zu identifizieren. Noch am selben Tag konnte der gesamte Betrag bis auf wenige hundert Euro von der Tatverdächtigen zurückerlangt und der rechtmäßigen Eigentümerin ausgehändigt werden. Den Fehlbetrag hatte die Frau bereits ausgegeben.