Barßel /Elisabethfehn Zeugen haben am Freitag, 31. Mai, um 19.05 Uhr einen Wohnmobilfahrer dabei beobachtet, wie er beim Wenden auf einem Nebenweg des Mühlenweges in Barßel gegen eine Leitplanke stieß. Der 50-jährige Ostrhauderfehner wurde von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Friesoythe im Nahbereich angetroffen. Beim Beschuldigten wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Laut Polizei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 3,39 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.

Der Mann ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ferner wurde festgestellt, dass die Kennzeichen am Wohnmobil einen Tag zuvor in Barßel entwendet worden waren und nicht zum Fahrzeug passten. Gegen den Mann wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der 50-Jährige, der nach weiteren Ermittlungen auch in Barßel wohnhaft ist, ist dann am Samstag erneut um 14 Uhr mit seinem Wohnmobil an der Kirchenallee in Elisabethfehn mit entwendeten Kennzeichen aufgefallen, obwohl der Neu-Barßeler laut Polizei wieder deutlich unter Alkoholeinwirkung stand (Atemalkoholwert: 3,72 Promille). Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen wurden durch die Polizei sichergestellt.