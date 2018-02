Barßel /Emden Das Zuständigkeitsgerangel geht weiter: Keiner will den tödlichen Barßeler Bootsunfall verhandeln. Auch das Schifffahrtsgericht in Emden hat sich für nicht zuständig erklärt. Das bestätigte das Gericht am Montag. Zuvor hatte sich auch das Amtsgericht in Westerstede für unzuständig erklärt.

Hintergrund des Gerangels ist unter anderem die Frage nach dem Tatort. Er liegt wohl genau auf der Grenze zwischen den Landkreisen Ammerland und Cloppenburg. Liegt er mehr im Ammerland, wäre normalerweise das Amtsgericht in Westerstede zuständig, liegt er mehr im Landkreis Cloppenburg, müsste eigentlich das Amtsgericht in Cloppenburg verhandeln.

Kommentar Ein Behörden-Wirrwarr, das es so wohl nur in Deutschland geben kann. Das Tragische an dem Zuständigkeitsgerangel: Es wird auf dem Rücken der Angehörigen ausgetragen. Seit mehr als eineinhalb Jahren warten die Barßeler Familien nun, dass das Unglück auf dem Nordloher-Barßeler Tief endlich aufgeklärt und vor allem auch endlich abgeschlossen wird. Doch die Gerichte schieben den Fall munter vor sich her, nur weil der Unfall höchstwahrscheinlich genau auf der Grenze zweier Landkreise stattfand. Zum Wohle der Angehörigen und der Unfallbeteiligten wäre es nun wirklich an der Zeit, diese unendliche Geschichte noch in diesem Jahr abzuschließen und den Prozess möglichst schnell zu eröffnen.

Die Staatsanwaltschaft hatte sich bereits entschieden und das Verfahren um fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung beim Amtsgericht in Westerstede angeklagt. Doch das erklärte sich für nicht zuständig. Der Unfall habe sich auf dem Wasser ereignet. Deswegen seien weder das Amtsgericht in Westerstede noch das in Cloppenburg zuständig, sondern ausschließlich das Schifffahrtsgericht in Emden, hieß es in Westerstede.

Doch das Binnenschifffahrtsgericht in Emden sieht das anders. Es seien keine schifffahrtspolizeilichen Vorschriften verletzt. Deswegen sei man sachlich auch nicht zuständig für das Verfahren, hieß es am Montag in Emden. Bei dem Unfall (wenn dann Schuld vorliegt) handele es sich um eine allgemeine Straftat. Nun muss wohl das Oberlandesgericht Oldenburg als vorgesetztes Gericht ein Machtwort sprechen und festlegen, wo verhandelt wird.

Angehörige und Beteiligte am Unfall warten nunmehr schon mehr als eineinhalb Jahre auf eine Verhandlung. Der Unfall hatte sich in der Nacht zum Barßeler Hafenfest-Samstag (27. August 2016) auf dem Nordloher-Tief bei Tange ereignet. Zwei Boote waren dort zusammengestoßen. Der 27-jährige Schiffsführer des einen Bootes und eine Insassin waren dabei ums Leben gekommen. Überlebt hatte der Schiffsführer des anderen Bootes – der jetzige Angeklagte. Im Verfahren muss geklärt werden, ob der Unfall für ihn vermeidbar gewesen sein könnte oder nicht.