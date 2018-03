Barßeler auf Marktplatz geschlagen

Barßel /Emstek Ein 21-jähriger Barßeler ist am frühen Sonntagmorgen, 25. März, in der Zeit von 1.30 bis 1.55 Uhr von mindestens einem bislang unbekannten Täter auf dem Marktplatz in Emstek im Bereich der Schulter geschlagen worden. Daraufhin ging das Opfer zu Boden. Wie die Polizei mitteilte, wurde dem Barßeler ein „übelriechendes“ Tuch vor die Nase gehalten, sodass der 21-Jährige kurzzeitig bewusstlos wurde.

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er soll braune Lederschuhe (Adidas, ähnlich wie Chucks) und einen dunklen Schal getragen haben. Außerdem soll er westeuropäischer Herkunft sein. Die Polizei sucht nun Zeugen für die Tat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter Telefon 04473/2306 entgegen.