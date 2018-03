Barßel Bislang unbekannte Täter kontaktierten am Montag, 19. März, in der Zeit von 19.20 Uhr bis etwa 21 Uhr, per Telefon drei Barßeler Bürger (einen 48-Jährigen, eine 66-Jährige und eine 85-Jährige) und gaben sich als Polizeibeamte aus. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollten die unbekannten Anrufer offensichtlich Informationen zu Wertgegenständen erlangen. In keinem Fall kam es aber zu einem Schaden. Die Angerufenen wurden allesamt misstrauisch und verständigten die Polizei.