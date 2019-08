Frau nachts von Mann angegriffen

Barßel Da wird sich die Frau aber mächtig erschrocken haben. Als die 55-Jährige am Samstag gegen 2.25 Uhr auf der Friesoyther Straße in Barßel unterwegs war, sprang plötzlich eine männliche Person aus dem Gebüsch und griff die Frau an. Nach Polizeiangaben packte der Unbekannte die Barßelerin am Hals und verletzte sie dadurch. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Telefon 04491/93160) sowie in Barßel (Telefon 04499/9430) entgegen.