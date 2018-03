Barßel /Godensholt Am Sonntag ist es gegen 11.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Godensholt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 80 Jahre alter Mann aus Barßel mit seinem Wagen die Aper Straße in Richtung Apen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf gerader Strecke nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Barßeler und seine 76-jährige Beifahrerin aus Godensholt wurden im Pkw eingeklemmt und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr Godensholt befreit werden.

Die Beifahrerin wurde mit einem Rettungswagen in die Ammerlandklinik und der 80-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Oldenburger Klinik gebracht. Bei beiden besteht zur Zeit Lebensgefahr.

Zwei Insassen eines orangefarbenen VW Bulli kümmerten sich an der Unfallstelle als Ersthelfer um die Verletzten. Diese beiden sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Westerstede (Telefon 04488/833115) in Verbindung zu setzen.