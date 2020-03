Unfall In Barßel: 17-Jähriger bei Kollision leicht verletzt

Barßel /Harkebrügge Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten ist es am Sonntag, 29. März, gegen 20.38 Uhr auf der Müggenbergstraße gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befuhren ein 17-jähriger und ein 29-jähriger Barßeler die Straße in Richtung Harkebrügge. Als der 17-Jährige mit seinem Leichtkraftrad nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen wollte, beabsichtigte der 29-Jährige ihn aufgrund der geringen Geschwindigkeit mit seinem Pkw zu überholen. Beim Überholvorgang kollidierten beide Fahrzeuge.

Der 17-Jährige wurde nach Polizeiangaben bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein 16-jähriger Mitfahrer aus Barßel sowie der 29-jährige Autofahrer blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt, wobei das Leichtkraftrad nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 1500 Euro.