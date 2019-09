Barßel Wegen sexuellen Missbrauchs und exhibitionistischer Handlungen hat das Cloppenburger Amtsgericht am Dienstag einen 30 Jahre alten Mann aus Barßel zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte hatte sich den Feststellungen zufolge vor Schülerinnen entblößt und den Mädchen unsittliche Angebote gemacht. Ein 14-jähriges Mädchen traf es gleich zweimal.

Am Tatabend führte die 14-Jährige ihren Hund aus. Es näherte sich ein Fahrzeug. Der Fahrer (nach Überzeugung des Gerichtes der jetzige Angeklagte) hielt an und fragte das Mädchen nach dem Weg nach Bad Zwischenahn, so die Feststellungen. Nichtsahnend gab die 14-Jährige Auskunft. Der Angeklagte soll dann das Mädchen gefragt haben, ob es für die Auskunft 50 Euro haben möchte. Das hatte das Mädchen abgelehnt. Es könne für 50 Euro auch in sein Auto steigen, soll der Angeklagte zu dem Mädchen gesagt haben. Die 14-Jährige ging dann ganz schnell weiter. Jetzt sah sie, dass der Fahrer mit heruntergelassenen Hosen in seinem Fahrzeug saß. Die 14-Jährige war dann angstvoll ganz schnell nach Hause gelaufen und hatte von dem Geschehen erzählt. In der Panik hatte sie nicht auf das Kennzeichen geachtet. Doch das sollte sich ändern. Denn die 14-Jährige wurde ein zweites Mal Opfer.

Sechs Wochen nach der ersten Tat hielt den Feststellungen zufolge der Angeklagte erneut mit seinem Fahrzeug neben dem Mädchen, wieder mit heruntergelassenen Hosen. Und wieder war die 14-Jährige ganz schnell nach Hause gelaufen. Dieses Mal hatte sie sich aber das Kennzeichen gemerkt. Dann wurde es kurios. Als die 14-Jährige nach Hause lief, sah sie in einiger Entfernung, dass auch ihre Freundin nach Hause lief. Auch die Freundin war den Feststellungen zufolge Opfer des Angeklagten geworden. Der Barßeler indes bestritt die Vorwürfe. Das Gericht war aber von seiner Schuld überzeugt. Alle, selbst die Staatsanwaltschaft, hatten hingegen in dem Verfahren auf Freispruch plädiert.