Nach zwei Unfällen geflüchtet

Barßel Gleich zwei Unfälle hintereinander verursachte am Samstagmorgen nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei ein 20-Jähriger aus dem Saterland. Gegen 6.30 Uhr war er nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen in Barßel auf der Stormstraße unterwegs. Er kam dann beim Linksabbiegen in die Ulmenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne sowie einer Hecke.

Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, setzte der 20-jährige Autofahrer seine Fahrt in der Ulmenstraße bis in die Lindenstraße fort, so die Polizei. In der Lindenstraße wollte der 20-Jährige nach links in den III. Hüllenweg abbiegen. Hierbei geriet er ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Am Auto entstand nach Angaben der Polizei erheblicher Sachschaden. Der Saterländer entfernte sich dann zu Fuß von der Unfallstelle.

Die Polizei konnte den 20-jährigen Fahrzeugführer ermitteln, den jetzt in zwei Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen „unerlaubten Entfernen vom Unfallort“ erwartet.