Barßel /Oldenburg Da hatte man nun ein Machtwort aus Karlsruhe erwartet, doch das bleibt aus beziehungsweise fällt ganz anders aus als erwartet. Der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe hat in dem Zuständigkeitsgerangel der hiesigen Gerichte, wer denn nun das Verfahren um den tödlichen Barßeler Bootsunfall verhandeln muss, beantragt, das Verfahren an die Oldenburger Staatsanwaltschaft zurückzugeben. Alles zurück auf Los. Die Oldenburger Staatsanwaltschaft müsse noch einmal die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Gerichte prüfen, so der Generalbundesanwalt.

Ausgangspunkt des Gerangels waren Lage und Ort des Geschehens. Der Zusammenstoß zweier Sportboote mit zwei Toten und mehreren Schwerverletzten hatte sich während des Barßeler Hafenfest im August 2016 auf dem Nordloher-Tief bei Tange ereignet, ziemlich genau auf der Grenze zwischen den Landkreisen Ammerland und Cloppenburg. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg klagte das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr gegen den überlebenden Schiffsführer des einen Bootes dann nicht beim Amtsgericht in Cloppenburg an, sondern beim Amtsgericht in Westerstede.

Westerstede fühlte sich aber nicht zuständig und brachte das Schifffahrtsgericht in Emden ins Spiel. Emden wollte aber auch nicht. Entscheiden sollte das Oberlandesgericht Oldenburg. Doch das konnte nicht, weil es nicht das vorgesetzte Gericht für Westerstede und Emden ist.

Blieb nur noch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Doch diesem Gericht ist die Generalbundesanwaltschaft vorgeschaltet. Sie musste zunächst eine Stellungnahme abgeben. Das hat sie jetzt getan – mit einem verblüffenden Ergebnis. Es sei zu wenig die sachliche Zuständigkeit geprüft worden, sondern meist die örtliche. Im Vordergrund aber stehe die Prüfung der sachlichen Zuständigkeit.

Weil die Generalbundesanwaltschaft hier Rechtsfehler sieht, sieht sie auch nicht den Bundesgerichtshof als Entscheider zuständig. Das Verfahren soll an die Oldenburger Staatsanwaltschaft zurückgegeben werden.

Sachlich zuständig für das Verfahren dürfte das Schifffahrtsgericht in Emden sein. Deswegen soll die Oldenburger Staatsanwaltschaft das Verfahren an die Staatsanwaltschaft in Aurich abgeben, die für Emden zuständig ist. Wenn nach örtlicher Zuständigkeit entschieden werde, wäre das Amtsgericht in Cloppenburg zuständig, weil die Beteiligten am Unfallgeschehen im Landkreis Cloppenburg wohnen würden.