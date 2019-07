Barßel /Oldenburg Es war eine Tat, die im November vergangenen Jahres für Aufsehen sorgte. Ein 24-Jähriger Mann aus Barßel muss sich ab Mittwoch, 10. Juli, 9 Uhr vor dem Landgericht Oldenburg behaupten. Der Tatvorwurf: räuberischer Angriff auf einen Kraftfahrer.

Was war passiert? Der 24-Jährige aus Barßel soll im November 2018 den Plan gefasst haben, einen Überfall zu begehen. Maskiert und mit einem Hammer bewaffnet habe er sich spontan zwei ihm unbekannten Personen zugewandt, die gerade ihr Auto auf dem Parkplatz auf dem Zetel geparkt hatten. Unter dem Druck seiner Drohung mit dem Hammer sei der Fahrer nach der Aufforderung des Angeklagten wieder losgefahren. Während der Fahrt hätten die Zeugen weitere Bedrohungshandlungen über sich ergehen lassen müssen.

Dem Wunsch des Angeklagten nach Aushändigung der EC-Karte seien die Zeugen nicht nachgekommen, so dass der Angeklagte sie schließlich gezwungen habe, kurz vor Friesoythe anzuhalten und ihm ein Smartphone nebst PIN zu übergeben und das Auto zu verlassen. Aus Angst um ihr Leben seien die Zeugen dem nachgekommen. Während der Angeklagte mit dem Pkw geflohen sei, hätten sie bei einem Wohnhaus Hilfe erbeten. Der Angeklagte machte sich auf den Weg zurück nach Barßel – habe aber währenddessen die Kontrolle über das Auto verloren und verunfallte in Harkebrügge an einer Baustelle im Bereich des Kreisverkehrs an der Dorfstraße/Schepser Straße.

Nach dem ersten Verhandlungstag soll das Verfahren am Mittwoch, 27. Juli, fortgesetzt werden.