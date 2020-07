Polizei hilft verwirrter Frau

Barßel Geschichte mit glücklichem Ende: Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr wurde der Polizei eine ältere Dame gemeldet, die nur mit einem Nachthemd und Badelatschen bekleidet in einem Einkaufsmarkt in Barßel einkaufen wollte. Geld hatte sie nicht dabei. Fragen der Beamten nach Wohnort und Name konnte die Frau nicht beantworten. Stattdessen setzte sie sich fußläufig ohne weiteren Kommentar in Bewegung. Da die Dame auf weitere Ansprachen der Polizei nicht reagierte, wurde sie durch die Beamten durch einen Park am Barßeler Hafen bis in ein Wohngebiet begleitet. Nach einem 40-minütigem Fußmarsch wurde die Frau kurz vor der Wohnung von ihrem bereits suchenden Sohn in Empfang genommen.