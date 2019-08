Barßel Die Polizei meldet einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: Am Samstag befuhr gegen 20.40 Uhr eine 58-jährige Barßelerin mit ihrem Pkw die Lange Straße in Barßel in Fahrtrichtung Hafen. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, streift einen Baum, durchfuhr die Berme, prallte gegen einen geparkten Pkw eines 57-jährigen Filsumers und kam vor einem Verkehrsschild zum Stehen. Der geparkte Pkw des Filsumers durchbrach infolge des Zusammenstoßes einen Holzzaun. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 10 000 Euro, so die Polizei.

Bei der Überprüfung der unter Schock stehenden 58-jährigen Barßelerin stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Weiterhin haben bislang unbekannte Täter nach Polizeiangaben in der Zeit von Sonntag, 11. August, bis Freitag, 16. August, am Bootsanleger am Kurzen Barßeler Rhynschloot – ein Gewässer, das in das Nordloher-Barßeler Tief mündet – bei zwei dort liegenden Booten die Planen beschädigt und die Boote durchsucht. Entwendet wurde jedoch nichts. Von einem dritten Boot wurden von der ungesicherten Ladefläche Motoröl und Benzin entwendet. Zudem versuchten die Täter, in die abgeschlossene Kajüte zu gelangen, was jedoch misslang. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Barßel zu melden unter Telefon 04499/9430.