Polizeimeldungen aus Barßel und dem Saterland: Diebstähle aus mehreren Booten im Barßeler Hafen

Barßel /Ramsloh /Sedelsberg Die Polizei hat am vergangenen Wochenende gleich zwei alkoholisierte Autofahrer im Saterland aufgegriffen. Zudem werden Zeugen von Diebstählen im Barßeler Hafen gesucht.

Bezinkanister geklaut

Eine Diebstahlserie hat sich scheinbar im Barßeler Hafen ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurden in den vergangenen Tagen mehrere Anzeigen wegen Diebstählen aus Sportbooten, die im Barßeler Hafen liegen, erstattet. So wurde im Zeitraum zwischen dem 21. und 28. Mai aus einem Sportboot ein eingebaute Radio sowie ein fest angeschlossener voller Benzinkanister entwendet. Das Boot lag zum Tatzeitpunkt im Barßeler Hafen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel (Telefon 04499/922200 ) in Verbindung zu setzen.

Vor Polizei versteckt

Am Sonntag gegen 2.30 Uhr haben Polizeibeamte einen 41-Jährigen aus dem Saterland auf der Schulstraße in Ramsloh angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,02 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Fahrzeug war nicht zugelassen und versichert. Um sich der Kontrolle zu entziehen, hatte der 41-Jährige versucht, sich in einem Gebüsch vor den Polizisten zu verstecken – „aber auch das ging schief“, wie die Polizei berichtet. Im Krankenhaus wurde dem Saterländer eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurden gegen den 41-Jährigen mehrere Strafverfahren eingeleitet, berichtet die Polizei.

3,56 Promille

Ein 23-jähriger Friesoyther ist am Samstag gegen 17.25 Uhr auf der B 401 bei Sedelsberg mit seinem Pkw leicht von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Bei der anschließenden Kontrolle stellten Polizeibeamte zunächst fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem bestand für die Polizisten der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,56 Promille bei dem Friesoyther. Diesem wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden gegen ihn zwei Strafverfahren eingeleitet.