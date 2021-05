Polizeieinsätze in Barßel und im Saterland: Drei Männer brechen in IGS ein

Barßel /Saterland Ein Einbruch in eine Schule oder ein Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen – die Beamten des Polizeikommissariats Friesoythe hatten am Wochenende vor allem in den Gemeinden Barßel und Saterland alle Hände voll zutun. Es folgt ein Überblick.

• Einbruch in Einbruch in IGS

Drei Männer im Alter von 18, 19 und 23 Jahren sind am späten Freitagabend, 7. Mai, gegen 23.42 Uhr in die IGS Barßel an der Westmarkstraße eingebrochen. Sie gelangten über das Dach in die Schule. Durch alarmierte Einsatzkräfte wurde die Schule umstellt. Gleichzeitig wurde das Gebäude nach Eintreffen der Diensthundführer mit Hunden durchsucht. Die Täter könnten danach gefunden werden. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen dauern an, teilte die Polizei am Wochenende mit.

• Fahrradunfall

Ein Mädchen kam am Freitag, 7. Mai, gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße auf der LzO-Filiale in Ramsloh zu Fall. Das Mädchen wurde von einem Pkw angefahren und gab dann an, nicht verletzt zu sein, so die Polizei. Sollte das Kind verletzt sein oder eine Beschädigung am Fahrrad vorliegen, so mögen sich die Eltern bitte bei der Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 melden.

• Unfall mit RTW

Ein Rettungswagen ist bei einem Verkehrsunfall auf der Loher Straße in Lohe am Freitag, 7. Mai, gegen 16.30 Uhr beschädigt worden. Der RTW befuhr während einer Einsatzfahrt die Loher Straße in Richtung Godensholt. Vor dem Rettungswagen fahrende Fahrzeuge fuhren an die Seite, um Platz zu machen. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte den Rettungswagen jedoch zu spät und wollte an einem bereits zur Seite gefahrenen Pkw vorbeifahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Rettungswagen jedoch schon neben dem Pkw des 21- Jährigen auf dem Gegenfahrstreifen. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

• Ohne Führerschein

Ohne Führerschein erwischte die Polizei am Samstag, 8. Mai, gegen 12.50 Uhr, einen 19-jährigen Pkw-Fahrer auf der Hauptstraße in Elisabethfehn. Der 19-Jährige aus Barßel beabsichtigte auf die Hauptstraße einzubiegen und übersah hierbei einen von links kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei auch Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

In unmittelbarer Nähe zum Unfallort haben sich Passanten aufgehalten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Barßel unter Telefon 04499/922200 oder in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 zu melden.