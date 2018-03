Barßel /Saterland Anlegen, durchschauen, Knopf drücken – und schon wird gemessen. Nicht direkt vor der Linse – auch mal in 700 Metern Entfernung. Denn so weit schaffen es die aktuellen Lasermessgeräte der Polizei, um Geschwindigkeitssünder auf offener Straße zu erfassen. Gebraucht wurden diese Geräte ganz intensiv am Donnerstag. Die Friesoyther Kollegen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta waren zusammen mit den Kollegen der Polizeiinspektion Oldenburg Stadt/Ammerland und Leer im sogenannten „Dreiländereck“, in den Grenzbereichen der Landkreise Cloppenburg, Leer und Ammerland, unterwegs, um in einem kleinen Blitzermarathon Verkehrskontrollen mit Hauptaugenmerk auf Geschwindigkeitsverstöße durchzuführen.

Los ging es um 11 Uhr morgens für die Mitarbeiter des Friesoyther Kommissariats in Barßel. An der Hauptstraße in Barßelermoor Höhe Ostendstraße hatten sich die Polizisten positioniert. „Dort waren, wie in Ortschaften üblich, nur 50 Stundenkilometer erlaubt. 18 Verstöße konnten wir dort insgesamt feststellen. Spitzenreiter an dieser Stelle war ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 78 Stundenkilometern“, sagt Polizeihauptkommissar Mirco Stieg, der die Aktion auf Cloppenburger Seite leitete.

Doch es geht noch schlimmer: Auf der Loher Straße ging den Beamten ein anderer Raser ins Netz. Bei erlaubten 100 Stundenkilometern fuhr ein Barßeler dort mit 145. Ihm drohen ein Fahrverbot über einen Monat, ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Neben Geschwindigkeitsverstößen gingen den Beamten aber auch Verkehrsteilnehmer ins Netz, die keinen Führerschein besitzen, wie zum Beispiel auf der Mühlenstraße in Elisabethfehn. „Ein 18-jähriger Rollerfahrer aus Barßel wurde dort angehalten und kontrolliert. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt“, so Stieg.

Wer jetzt denkt, die Polizisten stoßen dabei immer auf Unverständnis der kontrollierten Autofahrer, der täuscht sich. „Die meisten Menschen begegnen uns immer freundlich und ärgern sich vielmehr über sich selbst, weil sie wussten, dass sie zu schnell unterwegs waren“, so Stieg. Dabei spielt auch die Entfernung immer eine Rolle. „Wir messen ja schon bis zu 700 Meter vor unserem Fahrzeug. Viele Autofahrer denken noch, das die Messung direkt vor dem Fahrzeug stattfindet“, so Polizeikommissar Markus Dröge.

Insgesamt wurden auf Cloppenburger Seite 123 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Davon 20 mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg (also über 21 Stundenkilometer zu schnell) belegt. Dazu kamen fünf Handyverstöße, vier Gurtverstöße und drei TÜV-Verstöße. In allen drei Landkreisen wurden 292 Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt. Neben der Polizei war auch der Landkreis Cloppenburg mir drei Fahrzeugen auf den Bundesstraße 72 und 401 aktiv.