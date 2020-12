Schwere Unfälle in Barßel: 68-Jähriger fährt Fußgänger an und flüchtet

Barßel Passanten machte am Mittwoch, 23. Dezember, gegen 16.38 Uhr an der Iltisstraße in Barßel eine schockierende Entdeckung: Sie fanden mitten auf der Straße einen bewusstlosen Mann. Die Passanten riefen sofort den Rettungsdienst, der sich um den schwer verletzten 30-jährigen Barßeler kümmerte und ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Im Rahmen der weiteren Polizeiermittlungen wurde schnell klar, dass der Barßeler, welcher als Fußgänger mit seinem Hund unterwegs war, vermutlich von einem Pkw erfasst wurde. Der Pkw-Fahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß zunächst von der Unfallstelle. Wenige Minuten nach dem Vorfall wurde ein Pkw mit einer stark beschädigten Frontscheibe durch eine weitere Zeugin gemeldet. Das Auto war am Mühlenweg nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte hier einen Poller touchiert. Der Fahrzeugführer entfernte sich erneut unerlaubt vom Unfallort.

Durch die aufmerksame Zeugin wurde ein Kennzeichenfragment mitgeteilt, ferner konnte sie eine Personenbeschreibung abgeben. Durch weitere Recherchen fiel der Verdacht schnell auf einen 68-jährigen Barßeler. Im Rahmen einer ersten Befragung räumte er dann die Beteiligung an beiden Unfällen ein. Der beschädigte Pkw war zwischenzeitlich bereits in eine Werkstatt verbracht worden. Es waren deutliche Unfallschäden vorhanden, die auf einen Zusammenstoß mit einer Person hindeuten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und einem Richter wurde der Führerschein des 68-jährigen mit sofortiger Wirkung beschlagnahmt.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall auf der Lohe Straße in Barßel wurde am Mittwoch, 23. Dezember, gegen 17 Uhr eine 49-jährige Saterländer schwer verletzt. Ein Lkw, geführt von einem 57-jährigen Böseler, war im Begriff rückwärts auf eine Hofzufahrt zu fahren. Der Gefahrenbereich war durch Warnblinklicht und Warnleuchten ordnungsgemäß abgesichert. Die Saterländerin, welche die Loher Straße mit ihrem Pkw befuhr, erkannte die Situation zu spät und prallte in den bereits quer zur Fahrbahn stehenden Lkw.

Die Saterländerin wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 4000 Euro geschätzt.