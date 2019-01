Täter sehen es auf Schulen ab

Barßel In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 19./20. Januar, versuchten bisher unbekannte Täter in Barßel vergeblich, in das Gebäude der Sonnentauschule an der Oldenburger Straße einzubrechen. Mehrfach versuchten sie verschiedene Eingangstüren aufzuhebeln, wodurch an den Türen erheblicher Sachschaden verursacht wurde.

In der gleichen Nacht war gegen 2 Uhr, wie bereits berichtet, versucht worden, in das Gebäude der IGS Barßel an der Westmarkstraße einzudringen. Ein Tatzusammenhang zwischen diesen Taten kann vermutet werden, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen und Hinweisgeber, denen in dieser Nacht Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Schulen aufgefallen sind, oder die sonstige Hinweise geben können, werden aufgerufen, sich bei der Polizei in Barßel, Telefon 04499 9430, oder in Friesoythe, Telefon 04491/ 93160, zu melden.