Barßel /Tange /Cloppenburg /Emden /Westerstede /Oldenburg Im Gerangel um den richtigen Verhandlungsort für den tödlichen Barßeler Bootsunfall im August 2016 sieht die Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg eher eine Zuständigkeit des Schifffahrtsgerichtes in Emden als gegeben an. Das bestätigte nun eine Sprecherin der Behörde. Emden selbst hatte sich aber für nicht zuständig erklärt, nachdem zuvor auch das Amtsgericht in Westerstede von einer möglichen Zuständigkeit nichts wissen wollte.

Zwei Probleme haben das Zuständigkeits-Gerangel ausgelöst. Zum einen ist nicht klar, wo genau der Unglücksort liegt, zum anderen ist der Unfall auf dem Wasser passiert. Das schreckliche Geschehen hatte sich in der Nacht zum Barßeler Hafenfest-Samstag (27. August 2016) auf dem Nordloher-Tief bei Tange ereignet, im Prinzip genau auf der Grenze zwischen den Landkreisen Ammerland und Cloppenburg. Winde verschoben den Unfallort dann mal in die eine oder andere Richtung.

Da, wo der Unglücksort liegt, muss in der Regel verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte dann das Amtsgericht in Westerstede und nicht das Amtsgericht in Cloppenburg für zuständig erachtet. Doch Westerstede lehnte mit Hinweis darauf, dass sich der Bootsunfall auf dem Wasser ereignet hatte, ab. Zuständig sei Emden. Doch das Schifffahrtsgericht in Emden sah das nicht so. Es seien keine schifffahrtspolizeilichen Vorschriften verletzt worden, hieß es aus Emden.

Das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg als vorgesetztes Gericht wurde auf den Plan gerufen. Das OLG holte dann eine Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft ein. Und die bringt Emden wieder ins Gespräch. Das OLG muss nun entscheiden.

Derweil warten Angehörige und am Unfall Beteiligte auf eine gerichtliche Aufarbeitung des Falles. Zwei Sportboote waren damals in der Nacht zusammengestoßen. Der 27-jährige Schiffsführer des einen Bootes und eine Insassin waren dabei ums Leben gekommen. Überlebt hatte unter anderem der Schiffsführer des anderen Bootes. Er ist wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Wo aber verhandelt wird, ist noch völlig unklar.