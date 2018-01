Barßel /Tange /Cloppenburg Knapp eineinhalb Jahre nach dem tödlichen Bootsunfall auf dem Nordloher-Barßeler Tief bei Tange kann die gerichtliche Aufarbeitung des schrecklichen Geschehens nun endlich starten. Das Gerangel, wer das Verfahren eigentlich verhandeln muss, hat ein Ende gefunden. Weder das Amtsgericht in Westerstede noch das in Cloppenburg sind für das Verfahren zuständig, sondern das Schifffahrtsgericht in Emden. Das teilte am Montag der Westersteder Amtsgerichtsdirektor Jürgen Nienaber mit.

Wie berichtet, war lange unklar, wo der Tatort war. Er liegt wohl genau auf der Grenze zwischen den Landkreisen Ammerland und Cloppenburg. Auf dem Wasser war das schwer auszumachen. Strömungen und Winde könnten den Tatort mal in die eine oder die andere Richtung verschoben haben. Liegt er mehr im Ammerland, wäre das Amtsgericht in Westerstede zuständig, liegt er mehr auf dem Gebiet des Landkreises Cloppenburg, müsste das Cloppenburger Amtsgericht den Fall verhandeln – so die früheren Überlegungen der Justiz.

Die Staatsanwaltschaft hatte sich schon entschieden und das Verfahren um fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung beim Amtsgericht in Westerstede angeklagt. Doch dort zweifelte man an der Zuständigkeit. Das ist nun aber alles vorbei. Weil sich der Unfall auf dem Wasser ereignet hatte, ist einzig und alleine das Schifffahrtsgericht in Emden für den Fall zuständig. Wann dann endlich verhandelt wird, steht noch nicht fest.

Angehörige und Beteiligte am Unfall warten derweil immer noch auf Aufklärung des Falles. Wie berichtet, waren in der Nacht zum Barßeler Hafenfest-Samstag (27. August 2016) auf dem Nordloher-Tief zwei Sportboote zusammengestoßen. Der 27-jährige Schiffsführer des einen Bootes und eine Insassin seines Bootes waren dabei ums Leben gekommen.

Überlebt hatte der Schiffsführer des anderen Bootes – der jetzige Angeklagte. Im Verfahren muss geklärt werden, ob der Unfall für ihn vermeidbar gewesen sein könnte.