Barßel /Tange /Karlsruhe Nach einer beispiellosen Odyssee durch alle gerichtliche Instanzen hängt das Verfahren um den tödlichen Barßeler Bootsunfall erneut fest. Seit nunmehr mehreren Monaten liegt es der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe vor. Entscheiden muss in dem Aufsehen erregenden Zuständigkeitsgerangel der hiesigen Gerichte der Bundesgerichtshof. Doch der kann erst dann entscheiden, wenn die Stellungnahme der Generalbundesanwaltschaft vorliegt. Und das kann noch dauern. „Haftsachen gehen vor“, begründete am Montag die Pressesprecherin der Generalbundesanwaltschaft die Warteschleife.

Lesen Sie auch: Akten noch nicht beim BGH – Entscheidung nicht absehbar

Der Zusammenstoß zweier Sportboote mit zwei Toten und mehreren Schwerverletzten hatte sich in der Nacht zum Barßeler Hafenfest-Samstag im August 2016 auf dem Nordloher-Barßeler Tief bei Tange ereignet, ziemlich genau auf der Grenze zwischen den Landkreisen Ammerland und Cloppenburg. Zuständig für die gerichtliche Aufarbeitung des schrecklichen Geschehens wären demnach das Amtsgericht in Westerstede oder das in Cloppenburg. Die Staatsanwaltschaft klagte das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den überlebenden Schiffsführer des einen Bootes beim Amtsgericht in Westerstede an.

Doch Westerstede fühlte sich nicht zuständig und verwies auf das Schifffahrtsgericht in Emden. Doch auch Emden wollte nicht. Nach einer ersten Prüfung sprach sich die Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg dann für Emden aus. Entscheiden sollte nun das Oberlandesgericht in Oldenburg. Das aber fühlte sich nicht zuständig, weil es nur das vorgesetzte Gericht für das Amtsgericht in Westerstede ist, nicht aber für Emden. Für Emden ist das Oberlandesgericht in Hamburg zuständig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe sollte endlich ein Machtwort darüber sprechen, welches Gericht zuständig ist. Doch das kann er nicht, solange das Verfahren bei der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe liegt.

Ähnlich bizarr dürften sich die zivilrechtlichen Folgeverfahren gestalten. Der Schaden geht in die Millionen. Das Boot des Angeklagten, der alle Schuld von sich weist, soll nicht versichert gewesen sein, das Boot des getöteten Schiffsführers dagegen schon.