Barßel /Tange /Oldenburg Das für die Angehörigen quälende Zuständigkeits-Gerangel um den richtigen Verhandlungsort für den tödlichen Barßeler Bootsunfall nimmt kein Ende, im Gegenteil. Denn das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg, das in dieser unendlichen Geschichte eigentlich ein Machtwort sprechen sollte, fühlt sich nicht zuständig zu entscheiden, welches Gericht für das Verfahren um fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung zuständig ist.

Damit ziehen sich die Kompetenz-Streitigkeiten auch mehr als eineinhalb Jahre nach dem schrecklichen Geschehen weiter hin – für die Angehörigen und Beteiligten am Unfall eine unsägliche Geduldsprobe.

Was macht den Fall so schwierig?

Zum einen ist nicht klar, wo genau sich die Unglücksstelle befindet, zum anderen ist der Bootsunfall auf dem Wasser passiert. Der Zusammenstoß zweier Sportboote mit zwei Toten und mehreren Schwerverletzten hatte sich in der Nacht zum Barßeler Hafenfest-Samstag (27. August 2016) auf dem Nordloher-Tief bei Tange ereignet, genau auf der Grenze zwischen den Landkreisen Ammerland und Cloppenburg. Strömungen verschoben die Unglücksstelle mal in die eine oder andere Richtung. Verhandelt wird in der Regel in dem Bezirk, wo der Unfall passiert ist.

Kommentar Es ist kein unwahrscheinliches Szenario mehr: Wenn sich am 26. August dieses Jahres der Bootsunfall während des Hafenfestes in Barßel 2016 das zweite Mal jährt, wird die gerichtliche Aufarbeitung immer noch nicht begonnen haben. Warum nicht? Weil sich die Gerichte in der Umgebung in einer beispiellosen Bürokratieposse verzettelt haben. Spätestens das Oberlandesgericht in Oldenburg hätte schon längst ein Machtwort sprechen müssen, denn entweder das Amtsgericht in Westerstede oder Cloppenburg hätten dann schon längst tätig werden können. Auch wenn der Unfall auf dem Wasser geschah und die Grenzfrage nicht eindeutig geklärt werden kann – letztendlich spielt das für die Verhandlung keine Rolle. Aber nein, das OLG hat sich nicht getraut. Jetzt soll doch tatsächlich der Bundesgerichtshof entscheiden. Und das bedeutet nur noch eins: Der Prozessbeginn ist in noch weitere Ferne gerückt als er es sowie schon war. Wann können die Angehörigen des schrecklichen Unfalls endlich mit dem Vorfall abschließen?

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg sah das Amtsgericht in Westerstede und nicht das Amtsgericht Cloppenburg in der Pflicht. Doch Westerstede verwies auf den Unfall auf Wasser und rief das Schifffahrtsgericht in Emden auf den Plan. Doch Emden fühlte sich nicht zuständig, weil keine schifffahrtspolizeilichen Vorschriften verletzt worden seien. Die Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg dagegen sah das anders und brachte Emden wieder ins Spiel. Das OLG Oldenburg als vorgesetztes Gericht sollte entscheiden. Die Gerichte in Emden und Westerstede liegen zwar im OLG-Bezirk Oldenburg, das vorgesetzte Gericht für das Schifffahrtsgericht am Amtsgericht in Emden ist aber das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg.

Heftige Anfeindungen

Das OLG Oldenburg konnte in dieser Frage gar nicht entscheiden. Es gibt aber ein gemeinsames vorgesetztes Gericht für beide Amtsgerichte. Und das ist der Bundesgerichtshof (BGH). Der soll es nun richten – und das kann dauern. Unterdessen ist der Verteidiger, der den überlebenden Schiffsführer anwaltlich vertritt, heftigsten Anfeindungen durch das Zuständigkeitsgerangel ausgesetzt. Er aber hat damit gar nichts zu tun.