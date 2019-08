Barßel Beim Blick auf den Unfallatlas zeigen sich lediglich zwei Stellen, an denen sich Unfälle im Jahr 2018 gehäuft haben – jedoch in geringem Maße. Eine Häufung von Zusammenstößen mit Personenschäden ist in Barßel vor allem auf der Lange Straße zu beobachten. Neunmal kollidierten hier verschiedene Verkehrsteilnehmer miteinander. In acht Fällen blieb es bei leichten Verletzungen, ein Radfahrer wurde schwer verletzt. Unter den Leichtverletzten waren vier Radfahrer, zwei Pkw-Insassen und ein Fußgänger.

In dem Unfallatlas – eine Karte, die von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder herausgegeben wird – werden alle Unfälle mit Personenschaden abgebildet. Voraussetzung dafür ist, dass die Unfälle auch polizeilich erfasst wurden.

Auffällig ist im Gemeindegebiet zudem noch die Stelle kurz vor der Soestebrücke in Elisabethfehn: Im Bereich rund um die dortige Tankstelle stießen dreimal Autos miteinander zusammen, die Insassen wurden jeweils leicht verletzt.

Positiv lässt sich jedoch herausstellen, dass auf den Straßen im gesamten Gemeindegebiet kein Mensch getötet worden ist. Parallel zur Lange Straße verläuft die Hafenstraße: Hier ist ein Radfahrer im vergangenen Jahr bei einem Unfall schwer verletzt worden. Einen weiteren schwer verletzten Radfahrer gab es bei einem Unfall auf der Westmarkstraße.

In Richtung Barßel-Lohe wird die Lange Straße zur Friesoyther Straße. Hier gab es auf relativ gerader Strecke einen Unfall mit einem schwer verletzten Pkw-Insassen, rund 600 Meter vor der Kreuzung mit dem Kurfürstendamm.

Schwer verletzt worden ist ein Fußgänger bei einem Unfall auf der Iltisstraße. Generell ist die Statistik aus Fußgänger-Sicht jedoch erfreulich: Nur vier Unfälle mit den schwächsten Verkehrsteilnehmern gab es 2018 im gesamten Gemeindegebiet.

Auch Kradfahrer sind im vergangenen Jahr laut Statistik nicht viele verunglückt – lediglich sieben Unfälle wurden registriert, es blieb in allen Fällen bei leichten Verletzungen. Ein Unfall mit einem „Güter-Kfz“ gab es an der Kreuzung Glittenbergstraße/Hüttentange.