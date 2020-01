Barßel Verkehrsteilnehmer sollen künftig den Bahnübergang inmitten des Ortes Barßel sicherer überqueren können. Die Emsländische Eisenbahn (EEB) installiert den Bahnübergang, der sich an Ende der Lange Straße und am Anfang der Friesoyther Straße (L 832) befindet, jetzt mit einer modernen Lichtzeichenanlage und Halbschranken sowie elektronischer Akustik. Die Bahnstrecke zwischen Sedelsberg und Ocholt wird derzeit neben dem Güterverkehr der EBB auch noch von der Museumseisenbahn Ammerland-Barßel-Saterland für Nostalgiefahrten genutzt. In den 60er Jahren rollte noch der Personenverkehr über das Schienennetz.

Bei der Landesstraße 832 handelt es sich um eine stark befahrene Straße. Rund 9000 Fahrzeuge rollen dort täglich über die Straße. Der Bahnübergang war bisher mit Vollschranken auf beiden Seiten und zusätzlich mit Andreaskreuzen gesichert. Die alte Technik wurde einst per Hand bedient, was ein geschultes Auge noch heute erkennt. Später erhielten die mechanischen Schrankenwinden allerdings einen elektrischen Antrieb. Doch die Anlagen fielen in der Vergangenheit mehrfach aus. Entweder ließen sie sich gar nicht schließen oder die Schranken gingen nur zur Hälfte nach unten. „Es ist immer wieder zu Störungen gekommen. Kein Dauerzustand“, sagt Werner Robbers von der Emsländischern Eisenbahn. Mitarbeiter der EBB sicherten dann den Übergang per Hand mit Fahnen. Die EBB habe sich daher entschlossen, den Bahnübergang mit einer Ampelanlage und Halbschranken zu versehen.

Zudem wird auf beiden Seiten der L 832 der Geh- und Radweg verbreitert. „Das führt auch zu mehr Verkehrssicherheit“, so Robbers. Den Bahnübergang müssen täglich Schüler auf ihrem Schulweg zur Grundschule Barßel überqueren. Nur wenige Meter weiter zwischen der L 832 und der Brücke über die Soeste (Bahnbrücke) befindet sich ein weiterer Übergang im Bereich der Soestestraße. Auch hier lässt die EBB eine Lichtzeichenanlage installieren. Allerdings ohne Halbschranken. Bisher war dort die Sicherheit nur durch ein Andreaskreuz gegeben. Der Übergang wird überwiegend von Besuchern des katholischen Friedhofes benutzt. Robbers geht davon aus, dass die Bauarbeiten in rund sechs Wochen abgeschlossen sind.

„Eine Sicherung mit Lichtzeichenanlage und Halbschranken ist vorerst bei der Westmarkstraße in Barßelermoor nicht vorgesehen“, erklärte Robbers auf Nachfrage. Verkehrszählungen hätten noch keinen Bedarf ergeben. „Das kann sich allerdings ändern, wenn das neue Baugebiet an der Westmarkstraße erschlossen ist“, sagte Robbers. Das Baugebiet liegt unmittelbar an der Bahnstrecke nach Sedelsberg.